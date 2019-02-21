Хабилов объяснил, почему к бою с Ферейрой его готовил не Абдулманап Нурмагомедов

Российский MMA-легковес Рустам Хабилов рассказал, почему в предстоящем бою с Карлосом Ферейрой, который состоится 23 февраля на турнире UFC в Праге, в его углу не будет его тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап сейчас нужен людям. Он должен делиться своим опытом, своим успехом. Он воспитал чемпиона. Только в «Инстаграме» его вижу, ведь он постоянно в разъездах. То мероприятия, то интервью, то приглашения различные. По телефону ещё говорим. Моя подготовка проходила без его участия. Но он всё контролирует дистанционно.



Рад, что дали соперника с агрессивным стилем. С теми, с кем у меня были последние бои, было скучно из-за их стиля. Людям это не очень нравится, начинаются разговоры и всё такое. Но, откровенно говоря, не нужно думать, как именно ты должен выиграть. Какая разница? У меня сейчас шесть побед кряду. Хочу заработать седьмую. Остальные разговоры не интересуют». — сказал Хабилов Sport24.