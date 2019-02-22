Источник: турнир UFC 237 перенесён из Куритибы в Рио-де-Жанейро

Вопреки планам, турнир UFC 237 не пройдёт в бразильском городе Куритибе.
Из-за проблем с расписанием футбольной команды из Куритибы событие переносится в Рио-де-Жанейро. Дата турнира не изменилась — 11 мая. Об этом сообщает бразильское издание SporTV. UFC 237 ознаменует собой 10-й визит UFC в Рио-де-Жанейро.
На данный момент анонсированы следующие поединки UFC 237:
Роуз Намаюнас против Джессики Андраде (бой за пояс в женском минимальном весе);
Антонио Рожерио Ногейра против Райана Спанна;
Андерсон Силва против Джареда Канноньера;
Бет Коррейя против Ирен Алданы.
Напомним, в декабре прошлого года UFC перенёс турнир UFC 232 из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес из-за проваленного Джоном Джонсом допинг-теста.