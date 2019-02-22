Ковингтон: UFC никогда не раскручивала меня, я сделал себя сам

Полусредневес UFC Колби Ковингтон рассказал о своих отношениях с UFC.

«UFC никогда не постила мои фото, никогда не раскручивала меня, вообще ничего не делала. Они хотят, чтобы бойцы раскручивали себя сами. И именно это я и сделал, но они всё равно относятся ко мне так же, как и сейчас. Невероятно. Я сделал себя сам. Я очень много работал, чтобы достичь всего этого, и мне никто не помогал.



Сейчас я в отпуске в Майами со своими тёлками. Мы хорошо проводим ночи, мы хорошо проводим время. Мы тусим. И я по-прежнему зарабатываю хорошие деньги. UFC теперь уже не может меня остановить. Теперь я — имя. Я делаю всё, что захочу. Если я захочу перейти в WWE, меня быстро туда возьмут. Так что мне плевать на то, буду я ещё когда-нибудь драться в UFC или нет», — цитирует Ковингтона BJPenn.