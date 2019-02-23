Джонс: Смит — достойный противник

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мнением о своём будущем сопернике — Энтони Смите. По словам Джонса, пока он сомневается в том, как часто он будет проводить бои в 2019 году.



«У меня продолжается спор с самим собой о том, собираюсь и я выступать раз в квартал или проведу всего три боя этом году. Моя основная цель — быть активным. Обычно у меня болят ноги после боёв. Я надеюсь, что смогу вернуться к тренировкам после поединка.



Я ничего не знал о Смите, когда начинал тренировки. Теперь я изучил его, он достойный противник. Я отношусь к нему серьёзно. Он сосредоточен. Моя цель — доминировать и завершить бой досрочно, но я уважаю его как соперника», — приводит слова Джона Джонса MMAJunkie.