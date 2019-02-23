Абдурахимов встретится с Тыбурой на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов вернётся в октагон на турнире организации в Санкт-Петербурге 20 апреля, сообщает ESPN. Соперником Абдурахимова станет польский боец Марчин Тыбура.



Оба бойца входят в ТОП-15 реутинга UFC в тяжёлом весе. Абдурахимов в последний раз выходил в октагон на турнире UFC в Москве 15 сентября, победив единогласным решением судей Андрея Орловского. Всего на его счету 23 поединка в ММА, в которых он потерпел четыре поражение. последнее поражение датировано 9 декабря 2016 года, когда он нокаутом уступил Деррику Льюису в главном поединке турнир.



Тыбура в последний раз появлялся в октагоне 22 июля 2018 года, победив Штефана Штруве. До этого, как и Абдурахимов, он проиграл нокаутом Деррику Льюису.