Усик поздравил подписчиков с 23 февраля

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил болельщиков с 23 февраля — Днём защитника Отечества.

«Мир всем, с праздником, мужики», — написал украинец на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра Усика в социальной сети.

Отметим, что праздник 23 февраля не отмечается на Украине уже долгое время. Вместо этого в стране отмечаются два дня, связанные с армией: 14 октября — День украинского казачества и 6 декабря — День украинской армии.

В комментариях к посту можно увидеть много критики в адрес Усика, которому, в частности, советуют поздравлять подписчиков 14 октября или же «передать поздравления» с 23 февраля солдатам ВСУ.