UFC Fight Night 145: Сантос досрочно победил Блаховича

В Праге завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. Главным его событием стал поединок в полутяжёлом весе, в котором встретились Тьяго Сантос и Ян Блахович. Победителем этого противостояния стал Сантос, оформивший досрочную победу в третьем раунде.

Таким образом, Сантос, вероятнее всего, получит в следующий раз титульный бой. Перед ывстречей с Блаховичем он занимал шестое место в рейтинге организации в полутяжёлом весе, а Блахович был четвёртым.

В соглавном событии турнира Стефан Штруве удушающим приёмом победил Маркоса Рожерио да Лиму. Напомним, что в рамках турнира в Праге победы одержали три российских бойца — Пётр Ян, Магомед Анкалаев и Дамир Исмагулов. А Рустам Хабилов потерпел первое поражение за минувшие 3 года.