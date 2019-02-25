Василевский: поведение Александра Емельяненко — позор

Боец ММА Вячеслав Василевский раскритиковал Александра Емельяненко за его поведение во время мастер-класса.



«Интересная штука, Александр Емельяненко остаётся самым обсуждаемым бойцом, даже несмотря на то, что он не выступает в профессиональных боях. И сегодняшний его мастер-класс по раздаче чапалахов — яркое тому подтверждение. Если серьёзно, то это позор, применять свою силу на слабых — это раз, а второе — люди пришли к тебе на мастер-класс, чтобы поучиться, деньги заплатили, а ты их подзатыльниками воспитываешь и показываешь своё превосходство.



И второй момент, более глобальный, что Александр — фигруа публичная, его многие знают и по нему судят о бойцах. И после этого говорят, что боец — недалёкий, агрессивный, невоспитанный человек. Александру нужно задуматься, прежде чем совершать такие вещи», — сказал Василевский в видео, опубликованном в «Инстаграме».

Александр Емельяненко отвесил пощёчину своему партнёру по мастер-классу

Посмотреть видео можно в «инстаграме» REDFURYMMA.