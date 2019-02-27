Миллер: Джошуа проиграл два боя на ОИ-2010 в Лондоне, но судьи отдали ему победу

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер подчеркнул, что золотая медаль Олимпиады — 2010 в Лондоне, завоёванная Энтони Джошуа, ничего не значит. Джошуа и Миллер проведут поединок 1 июня.



«Джошуа проиграл два боя из трёх на Олимпиаде в Лондоне, но судьи отдали ему победу при родных трибунах. Золотая медаль ничего не значит. Когда чемпионы в любителях переходят в профессионалы, их просто уничтожают. Ломаченко после перехода в профессионалы проиграл второй бой старику.



Золотая медаль полезна, потому что её обладателя узнают и он получает спонсоров при переходе в профессиональный бокс. Но это не имеет значения. У меня есть медали, которые я получил на улице, и они гораздо важнее», — приводит слова Джарелла Миллера BoxingScene.