Де ла Хойя: фанаты заслуживают третьего боя Альвареса и Головкина

Оскар де ла Хойя, промоутер Сауля «Канело» Альвареса высказался в поддержку третьего боя его клиента с Геннадием Головкиным.

«Когда боксёры проводят трилогию боёв, как это может произойти в случае с «Канело» и Головкиным, это лучшее, что есть в нашем спорте. Трилогия означает, что первые два поединка были отличными, и очевидно, что люди заслуживают третьего.



Тот факт, что Головкин ведёт переговоры с DAZN и может подписать с ними контракт, является хорошим сигналом. Это бой, которого мы с «Канело» очень хотим. Я не знаю, когда он мог бы состояться, но он должен быть сделан. Трилогия пошла бы на пользу карьере Альвареса. Также, трилогия — это очень хорошо для истории. Это хороший знак, что Головкин и DAZN обсуждают возможность третьего поединка», — цитирует де ла Хойю ESPN Deportes.