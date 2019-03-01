А. Емельяненко в нетрезвом состоянии попытался скрыться от полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал участником очередного громкого скандала. Спортсмен был задержан правоохранительными органами в Кисловодске.

Началом конфликта послужил инцидент с эвакуаторщиками, когда они попытались забрать машину Емельяненко, припаркованную на пешеходном переходе. Не сумев договориться с представителями соответствующих служб, Александр оттолкнул работника эвакуатора и попытался скрыться с места происшествия.

Уходя от полиции, Емельяненко попал в аварию, попутно разбив ещё две машины. В результате ДТП никто не пострадал. После остановки Александр попытался отсидеться в машине, но представители правоохранительных органов сумели заставить его покинуть транспортное средство. Оказалось, виновник ДТП был пьян, сообщает телеграм-канал Bazabazon. На данный момент Емельяненко проходит процедуру освидетельствования.

Напомним, несколько дней назад в СМИ активно обсуждался инцидент на мастер-классе Александра Емельяненко. Тогда он ударил одного из участников тренировки.