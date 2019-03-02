Шлеменко: Емельяненко может перечеркнуть карьеру употреблением алкоголя

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию с Александром Емельяненко, арестованным за вождение в состоянии алкогольного опьянения и оскорбление полицейских.



«Сложная ситуация, он был в состоянии алкогольного опьянения. Значит, на лицо нарушение режима. Сможет ли он выйти на бой 4 мая? Выйти то он может, но в какой форме? Это главный вопрос. На бой можно тоже выйти в состоянии алкогольного опьянения. Мы помним ситуации уже, когда он выходил на бои совершенно неготовым. Сейчас очень важный период в его подготовке к бою, и вот такие срывы ни к чему хорошем не приведут. Он же ещё и оказал сопротивление полиции, за это, по-моему, полагается 15 суток ареста. Если будут 15 суток, то это выброшенные дни из тренировочного графика. Вернуться он, конечно, может. Всё в его силах, но также он может и перечеркнуть свою карьеру дальнейшем употреблением алкоголя.



Когда он не употреблял алкоголь, когда он держал себя в руках, его карьера развивалась достаточно неплохо. Так как я являюсь противником алкоголя и борюсь за трезвость нашей нации, я понимаю, почему так происходит. Емельяненко ведь не один такой. У нас много таких прекрасных ребят, которые умирают из-за алкоголя. Может, стоит выступить с более жёсткими ограничениями продажи алкоголя, или вообще ограничить его потребление», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.