А. Емельяненко арестован на 10 суток

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован на 10 суток. Такое решение было принято Кисловодским судом, сообщает 360°.

В ходе судебного заседания Емельяненко раскаялся в содеянном и признал неправоту.

«Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, на них бы это как-то отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком ни побоев нет, ни жалоб. Да, выпил, каюсь, неправ был», — сказал боец.

Александра Емельяненко обвинили в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В прошлом Александр Емельяненко сталкивался с гораздо более сложными проблемами с законом и отсидел несколько лет в Борисоглебской колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера и похищение документов