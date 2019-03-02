Дэна Уайт рассказал, что Макгрегор и Серроне не сумели договориться о бое

Президент UFC Дэна Уайт опроверг слухи о возможном поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего претендента на титул Дональда Серроне. По словам функционера, сейчас организация занята поиском нового соперника для Серроне. Возможно, им станет Эл Яквинта.

«Эти двое обсуждали бой, и я сказал, если они этого хотят, я им это устрою. Но они не продвинулись в переговорном процессе. Вообще-то сейчас мы уже ищем другого соперника для Серроне. Дональд посещал мой офис вчера, вы его знаете, он хочет драться. Он готов драться и находится в поиске соперника. Возможно, им станет Эл Яквинта», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор и Дональд Серроне договорились о бое, он ожидался летом 2019 года.