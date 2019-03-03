Усман стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив Вудли

Нигерийский боец Камару Усман одержал победу над Тайроном Вудли и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Весь поединок прошёл при преимуществе Камару Усмана — он доминировал на протяжении всего поединка, был близок к тому, чтобы нокаутировать Тайрона Вудли, но Вудли выстоял. Однако судейское решение было принято именно в пользу Усмана, доминировавшего в поединке.



В главном бою турнира UFC 235 встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс и претендент Энтони Смит.



UFC 235. Основной кард:



Джон Джонс — Энтони Смит

Камару Усман — Тайрон Вудли — победа Усмана единогласным решением судей

Бен Аскрен — Робби Лоулер — победа Аскрена приёмом в первом раунде

Чжанг Вейли — Тешия Торрес — победа Вейли единогласным решением судей

Педро Муньос — Коди Гарбрандт — победа Муньоса техническим нокаутом в первом раунде