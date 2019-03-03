Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь погорельцам Дагестана

1 марта дагестанское горное село Тисси-Атихли пострадало от масштабного пожара. В результате возгорания было уничтожено множество домов и построек хозяйственного назначения. К счастью, жертв удалось избежать, но без крыши над головой остались десятки людей.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме» призвал всех сочувствующих помочь погорельцам. В республике был также открыт пункт для сбора гуманитарной помощи. В стороне от происшествия не остался и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, оказавший помощь жителям села Тисси-Атихли.

Жест Кадырова не остался без внимания Нурмагомедова, который поблагодарил политика.

«Большое спасибо, брат, за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всём. Каждый человек наших республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами — Чечни и Дагестана», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».