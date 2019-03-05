Бивол: нокаутировать Смита — это вызов для меня

Российский чемпион WBA Дмитрий Бивол высказался о поединке с Джо Смитом, который состоится 9 марта.

«Он сильный парень. Я смотрел его поединок против Бернарда Хопкинса и должен отметить, что он реально силён. Он мой ровесник, такой же молодой. Но так же, как и у других бойцов, у него есть слабые стороны. Я воспользуюсь этим, чтобы одержать победу. Он постоянно идёт вперёд. Я попытаюсь нокаутировать его, для меня это вызов.



Когда мы встретились, я увидел в его глазах желание отобрать мой пояс. Я рад, ведь это станет залогом яркого поединка. У нас разные стили. Когда в ринге встречаются боксёры с разными стилями, бой получается зрелищным. Думаю, фанатам это понравится.



Честно говоря, я не думаю о своём титуле. Думаю лишь о том, кто мой соперник и что он может предложить в бою. Меня заботит лишь то, что я должен сделать для победы. Я просто должен выйти и побить его. Разумеется, пояс многое значит для истории, но все мои мысли только о сопернике», — цитирует Бивола BoxingScene.