Эдилов подерётся с Кларком на турнире UFC в Питере

Российский полутяжеловес Абдул-Керим Эдилов проведёт поединок с американцем Девином Кларком на турнире UFC Fight Night 149, который пройдёт 20 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный «инстаграм» UFC Russia.

На сегодня на турнир UFC в Питере официально анонсированы следующие бои:

Тяжёлый вес: Александр Волков (30-7) против Алистера Оверима (44-17);

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (17-4) против Шамиля Абдурахимова (19-4);

Тяжёлый вес: Сергей Павлович (12-1) против Марсело Голма (6-2);

Лёгкий вес: Александр Яковлев (24-9-1) против Теему Пакалена (8-2);

Женский наилегчайший вес: Роксанн Модаффери (22-15) против Антонины Шевченко (7-0);

Средний вес: Кшиштоф Йотко (19-4) против Романа Копылова (8-0);

Полусредний вес: Султан Алиев (14-3) против Кейта Накамуры (34-9-2);

Полутяжёлый вес: Абдул-Керим Эдилов (17-4) против Девина Кларка (9-3).