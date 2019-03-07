Стала известна дата следующего боя Шлеменко

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко возглавит турнир RCC 6, который пройдёт 4 мая в Челябинске. Соперник Шлеменко на предстоящий бой пока неизвестен.



«Шлеменко выступает на профессиональном уровне с 2004 года. В 2010-м он подписал контракт с Bellator, где выиграл Гран-при и завоевал титул чемпиона в среднем весе. В прошлом году Шлеменко стал свободным агентом. Предыдущий поединок он провёл на турнире RCC 5 против Йонаса Билльштайна и одержал победу во втором раунде удушающим приёмом. Сейчас Шлеменко занимает четвёртую строчку в российском рейтинге среднего веса», — говорится в релизе RCC.

Стоит отметить, что Билльштайн также выступит на этом турнире. Ему предстоит бой против российского бойца Артёма Фролова.