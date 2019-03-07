Объявлен состав сборной России по боксу на чемпионат Европы среди юниоров

8 марта во Владикавказе стартует Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет. В соревнованиях, которые пройдут во дворце спорта «Манеж», примут участие 240 боксеров из 39 стран. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Торжественная церемония открытия состоится 8 марта, в этот же день пройдет жеребьевка и начнутся предварительные бои. Полуфиналы состоятся 15 и 16 марта, а победители и призеры определятся 17 марта. Попасть на поединки турнира смогут все желающие – бесплатные билеты на зрительские трибуны будут раздаваться на входе в «Манеж».



Состав сборной команды России выглядит следующим образом:

49 кг Володя Мнацаканян (Московская область)

52 кг Ислам Абумуслимов (Чеченская республика)

56 кг Сергей Ярулин (Иркутская область)

60 кг Беслан Хамзаев (Чеченская республика)

64 кг Алан Абаев (РСО-Алания)

69 кг Вахид Аббасов (Самарская область)

75 кг Алексей Семыкин (Московская область)

81 кг Андрей Косенков (Санкт-Петербург)

91 кг Владислав Иванов (Московская область)

91+ кг Владислав Муравин (Санкт-Петербург)



48 кг Екатерина Пальцева (Московская область/Республика Мордовия)

51 кг Гелюса Галиева (Московская область)

54 кг Анастасия Артамонова (Воронежская область)

57 кг Людмила Воронцова (Республика Бурятия)

60 кг Анастасия Эсман (Москва)

64 кг Екатерина Дынник (Кемеровская область)

69 кг Наталия Сычугова (Москва)

75 кг Анастасия Шамонова (Краснодарский край)

81 кг Мария Шишмарева (Московская область/Забайкальский край)

81+ кг Кристина Ткачева (Республика Бурятия)



В прошлом году первенство Европы проходило в Тыргу-Жиу (Румыния). Сборная России одержала победу в общекомандном зачете соревнований.