Серроне: Макгрегор, словно примадонна, хочет участвовать лишь в главных боях

Боец UFC Дональд Серроне рассказал о причинах срыва поединка с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ранее бойцы достигли устной договорённости, но позже президент UFC Дэна Уайт объявил, что промоушен подбирает для Серроне другого соперника.

«Конор не будет драться, если его бой не будет главным событием вечера. Я не знаю, что это — говорит ли в нём его эго, или он хочет статуса. Мне плевать, я готов драться с кем угодно и где угодно, и я всегда был таким. Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.

Все мы ждали Конора в апреле, но он сказал, что не готов к этой дате. Не понимаю, как сначала можно говорить о том,, что ты готов драться с любым соперником и в любое время, а затем тут же заявлять, что к этому бою ты не готов. Меня раздражает, что он умолк. Я понимаю его, он хочет, чтобы о нём продолжали говорить, и потому заявляет о боях. Но после этого нельзя просто взять и замолчать. Просто подпиши чёртовы бумаги.

Мне больше нечего сказать по этому поводу. Что я знаю точно, так это то, что я не буду ждать дольше июля. Это будет крайний срок, и я не буду ждать дольше», — приводит слова Серроне ESPN.