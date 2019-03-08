Льюис за $ 100 млн готов провести реванш с Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис готов вернуться в ринг ради повторного поединка с другим экс-чемпионом мира Майком Тайсоном. По словам британца, для этого ему необходимо гарантировать выплату в $ 100 млн.

«Вы знаете, я говорил людям, что готов вернуться в бокс за $ 100 млн. Так что если вы серьёзно, то покажите мне контракт. Когда я смотрю на бойцов прошлого, то думаю, что их заставляет оставаться в спорте так долго. Причина в том, что это единственное, что они умеют делать. Такие парни не будут пробовать себя в музыке, или в танцах, или где-либо ещё. Бокс — всё, что они знают, и единственный способ заработать, именно это заставляет бойцов снова и снова возвращаться», — приводит слова Льюиса Daily Mail.

8 июня 2002 года Леннокс Льюис и Майк Тайсон провели титульный поединок. Тогда британец нокаутировал Тайсона в восьмом раунде. После он выступил ещё один раз и после победы над Виталием Кличко завершил карьеру, случилось это в 2003 году. Майк Тайсон объявил об уходе из спорта в 2005 году.