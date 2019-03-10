Кузьмин получил травму в поединке с Давейко

Обладатель второстепенного титулам WBA Intercontinental в супертяжёлом весе Сергей Кузьмин (15-0, 11 КО) прокомментировал победу в поединке Джои Давейко (19-7-4, 11 КО). Россиянин рассказал, что в ходе встречи получил травму.

«Спасибо всем, кто болел, переживал сегодня. Мы снова выиграли, но пришлось потерпеть — во втором раунде получил травму, но не отдавать же победу. Залечу травму и летом вернусь в ринг», — приводит слова Кузьмина официальный сайт промотуреской компании «Мир бокса».

В ночь с 9 на 10 марта мск Сергей Кузьмин выступил в андеркарде боя Дмитрий Бивол — Джо Смит-младший. Кузьмин провёл непростой поединок с опытным Давейко и одержал победу решением большинства судей — 96:94, 96:94, 95:95.