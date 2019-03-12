Александр Емельяненко: вопросы по Харитонову задавайте Борису Моисееву

Российский MMA-тяжеловес Александр Емельяненко ответил на критику от бойца Сергея Харитонова, заявившего, что Александр опасен для общества.



«Здрастье, люди добрые. Засыпали меня вопросами по поводу Харитона. Почему он это сказал, почему он то сказал? Я не знаю.



Расскажу вам одну историю, которую мне рассказывал Федя (Фёдор Емельяненко, брат Александра – Прим.ред.). Когда они ещё тренировались в Екатеринбурге, давно это было. Харитон получил какую-то микротравму во время тренировки и встал на карачки. И тренер такой говорит: «Ща я его быстро вылечу». Подходит и со всего размаха ему палец в жопу засовывает – тот даже не колыхнулся.



Поэтому что я хочу сказать: вопросы по Харитонову задавайте Борису Моисееву. Он лучше знает [людей нетрадиционной сексуальной ориентации], почему они так говорят и почему себя так ведут», – сказал Емельяненко в видео, опубликованном в «Инстаграме».

Харитонов — Кадырову: закройте Емельяненко на территории Чечни