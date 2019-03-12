Шлеменко — об аресте Макгрегора: причина его поведения алкоголь или наркотики

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал арест экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, который был арестован за то, что силой отобрал и разбил телефон фаната, который хотел с ним сфотографироваться.

«Если бы он жил в России, он давно бы за свое поведение уже ответил. Естественно, я, как русский человек, могу сказать, что поведение его недостойно. А причина этого недостойного поведения — либо это употребление алкоголя, либо наркотиков. Судя по последнему бою и пресс-конференции, Конор был пьян и распивал свой виски, человек начал дружить с алкоголем и довольно плотно. Это как снежный ком, он накапливается. Скорее всего, если человек дальше будет продолжать, закончит очень плохо — либо в тюрьме, либо на улице.

Приглашать [выступать] его будут. Потому что он самый популярный боец в мире. Именно благодаря своему такому поведению. Ему просто могут запретить выступать. Не думаю, что здесь его ждет какое-то серьёзное наказание. Откупится и дальше будет жить. Потом уже может быть что-то серьёзное», — сказал Шлеменко телеканалу «360».