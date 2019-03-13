Грузинский боец смешанных единоборств, представительница клуба «Ахмат» подписала контракт с UFC, сообщает пресс-служба клуба.



«Лиана Джоджуа подписала контракт с UFC», — подчеркнул представитель клуба «Ахмат».



Пока неизвестно, когда Джоджуа дебютирует в UFC. Всего на счету Лианы Джоджуа девять поединков в смешанных единоборствах, в семи из которых она одержала победы. В последний раз в октагон Джоджуа выходила на турнире российского промоушена Fight Nights Global 222 февраля 2018 года, отобрав титул чемпионки организации у Марины Мохнаткиной, недавно подписавшей контракт с организацией Bellator. Поединок с Мохнаткиной продлился все пять раундов, и победа досталась Джоджуа раздельным решением судей.