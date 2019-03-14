Фергюсон — Уайту: я готов к бою с Хабибом, пусть защищает пояс или освобождает

Легковес UFC Тони Фергюсон ответил президенту организации Дэне Уайту.

Ранее Дэна, объясняя причину, по которой Тони не дерётся за пояс, сказал следующее: «Тони прямо сейчас приходится иметь дело с множеством личных проблем, и он не может драться. Надеюсь, что всё разрешится для него и он сможет вернуться к делу».

Фергюсон отреагировал на заявление Уайта постом в «Твиттере».

«Я готов к бою с Хабибом», — написал Фергюсон, а далее поставил хэштег «защищай или освобождай», который он часто использует.

Напомним, что действующий чемпион лёгкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию, а за титул временного чемпиона будут драться Дастин Порье и обладатель титула полулёгкого дивизиона Макс Холлоуэй. Их поединок состоится 13 апреля в Атланте (США) на турнире UFC 236.