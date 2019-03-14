RCC расторгла контракт с Александром Емельяненко

Исполнительный директор лиги смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship Николай Клименко заявил, что лига расторгла контракт с бойцом Александром Емельяненко.



«С сегодняшнего дня Александр Емельяненко — свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр — боец очень высокого уровня. Надеюсь, он наберет ход и будет радовать болельщиков победами», — приводит слова Николая Клименко пресс-служба Russian Cagefighting Championship.



Напомним, следующий турнир RCC состоится 4 мая в Челябинске. Возглавит его Александр Шлеменко. Кто будет его соперником, пока не известно. Емельяненко следующий поединок проведёт в Самаре 10 мая.