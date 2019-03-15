Уайлдер заработает $100 млн. за три следующих боя по контракту с DAZN

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заработает $100 млн. за три следующих боя, подпсиав контракт со стриминговой платформой DAZN. Об этом сообщил журналист FOX Sports Майк Коппингер. По информации источника, контракт с DAZN был подписан 13 марта 2019 года.



«Вчера был окончательно согласован контракт DAZN с Деонтеем Уайлдером. Он получит $100 млн. за три следующих поединка, если верить нашим источникам. Сумма будет распределена следующим образом — $20 Млн. он получит за обязательную защиту титула с Домиником Бризилом, а ещё $80 млн. за два поединка с Энтони Джошуа», — написал в своём «твиттере» Майк Коппингер.



Ранее стало известно, что на фоне срыва реванша с Тайсоном Фьюри WBC обязала Уайлдера провести обязательную защиту титула с Домиником Бризилом.