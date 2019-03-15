Лопес: победа над Ломаченко сделает меня лучшим? Так я и сейчас лучший в мире

Боксёр-легковес Теофимо Лопес рассказал о своём отношении к чемпиону WBA и WBO в лёгком весе Василию Ломаченко.

«Он мне просто не нравится. Мне не нравится, как он относится к людям, так что мне всё равно, что он там говорит. Хотя хорошо, что он болтает, но я не снимусь по ходу боя. В одном из поединков у меня была сломана рука, и я не сдался. Я из другого теста, и он узнает это, если мы когда-нибудь подерёмся.

Побить Ломаченко для меня равносильно победе над очередным парнем. Победа сделает меня лучшим вне зависимости от весовых? Ну, я уже чувствую, что я лучший боец в мире прямо сейчас. Я уже говорил это его отцу, и он сам должен понять, что для боя на PVV он должен подраться со мной. Кто кому нужен больше? Конечно, если я выиграю титул чемпиона в июле, а у него будут два-три других пояса, я подерусь ним, потому что на кону будут все пояса. Победивший станет абсолютным чемпионом», — цитирует Лопеса BoxingTalk.