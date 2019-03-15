Кролла: у меня и близко нет таких навыков, как у Ломаченко, но я не боюсь этого

Энтони Кролла поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко. Бой между британцем и украинцем состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

«Это очень сложный вызов. Я не глуп, я не заблуждаюсь, это очень, очень тяжёлый бой. У меня и близко нет таких навыков, как у него. Он почти всё делает лучше меня. Я подерусь с одним из лучших бойцов на Земле, но я взволнован всем этим. Я нисколько этого не боюсь.

Я выйду на ринг с геймпланом и с верой в себя. Я буду в отличной физической и ментальной форме. Искренне верю, что смогу шокировать мир. У меня есть одно преимущество — я природный легковес. Я выйду не ради опыта, а чтобы шокировать мир. Я хочу, чтобы мной гордились. Хочу, чтобы меня запомнили навсегда.



Всё, через что я прошёл за свою карьеру, подготовило меня к таким боям. Я не утверждаю, что я — один из лучших боксёров мира, но я верю, что я боксёр мирового класса. Я выиграл титул чемпиона, побеждал в последних боях чемпионов и бойцов мирового уровня. Это то, ради чего ты так упорно трудишься, это то, ради чего ты впервые пришёл в бокс — испытать себя против лучшего», — цитирует Кроллу BoxingScene.