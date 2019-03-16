Макгрегор: готов вернуться в октагон. Надеюсь, скоро сделаю заявление

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, что на данный момент он готовится к возвращению в октагон. Более того, ирландец рассчитывает уже в скором времени поведать о дальнейших планах.

«Я тренируюсь и готов вернуться. Надеюсь, что в скором времени сделаю кое-какое заявление. Сейчас я сфокусирован на тренировках, не могу сказать точно, когда состоится возвращение, но я готов. Что касается соперников, то буду готов к любому, кого мне предложит Дэна Уайт и UFC.

Поединок по правилам бокса? Никогда не говори никогда. Но пока я сосредоточен на семье, смешанных единоборствах, собственной марке виски и некоторых других бизнес-проектах. Уверен, что я снова выйду на ринг, но конкретные сроки назвать не могу", — приводит слова Макгрегора Complex.