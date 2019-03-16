Тренер М. Гарсии: Спенс не понимает, насколько жёсткий удар у Майки

Старший брат и тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, Роберт Гарсия, не считает, что его подопечный будет испытывать недостаток в ударной мощи в противостоянии с чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

«Не только все спарринг-партнёры Майки, но и все его соперники говорят одно и то же. Пока соперники не выходят на ринг, они не осознают и не понимают, насколько жёсткий удар у Майки. Этого не знает и Спенс, но скоро он это поймёт», — приводит слова Роберта Гарсии BoxingScene.

Поединок Эррола Спенса и Майки Гарсии пройдёт в ночь с 16 на 17 марта мск на турнире профессионального бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

«Чемпионат» проведёт трансляцию этого поединка.