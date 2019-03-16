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Тренер М. Гарсии: Спенс не понимает, насколько жёсткий удар у Майки

Тренер М. Гарсии: Спенс не понимает, насколько жёсткий удар у Майки
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Старший брат и тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, Роберт Гарсия, не считает, что его подопечный будет испытывать недостаток в ударной мощи в противостоянии с чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

«Не только все спарринг-партнёры Майки, но и все его соперники говорят одно и то же. Пока соперники не выходят на ринг, они не осознают и не понимают, насколько жёсткий удар у Майки. Этого не знает и Спенс, но скоро он это поймёт», — приводит слова Роберта Гарсии BoxingScene.

Поединок Эррола Спенса и Майки Гарсии пройдёт в ночь с 16 на 17 марта мск на турнире профессионального бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

«Чемпионат» проведёт трансляцию этого поединка.

Майки Гарсия рискует здоровьем ради нового титула. Спенс — Гарсия. LIVE
В ринге сойдутся 7-й и 10-й номера рейтинга вне зависимости от веса.
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