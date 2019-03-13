Майки Гарсия готов рискнуть здоровьем ради нового титула. Спенс — Гарсия. LIVE

В ринге сойдутся 7-й и 10-й номера рейтинга вне зависимости от веса.

16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) на AT&T Stadium третью защиту чемпионского пояса в полусреднем весе по версии IBF проведёт небитый американский боксёр Эррол Спенс-младший. Очередным его соперником станет Мигель Анхель (Майки) Гарсия (39-0 30 КО), выигравший титулы в четырёх разных весовых.

Предстоящий поединок уникален тем, что Майки Гарсия фактически поднимается на две весовые, чтобы завладеть титулом уже в пятом по счёту дивизионе. При этом, американец мексиканского происхождения имеет возможность отобрать пояс у пятого чемпиона мира за карьеру. Правда, для этого Майки необходимо будет одолеть одного из лидеров категории (до 66,68 кг) Эррола Спенса (24-0, 21 КО).

18:30 Вот такой весёлый ролик выложил аккаунт PBC FOX в «инстаграме». Боксёров на AT&T Stadium встречает знаменитый «Орущий мужик».