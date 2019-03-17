Пакьяо — о бое со Спенсом: почему бы и нет?

В ночь с 16 на 17 марта мск в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией. Победу одержал Спенс, который после боя выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

Пакьяо, посетивший встречу Спенса с Гарсией, поддержал Эррола в этой идее.

«Почему бы и нет? Мы подарим зрителям отличный поединок. Очень рад быть в Техасе и надеюсь, что вернусь сюда уже скоро», — приводит слова филиппинца BoxingScene.

Минувший поединок Мэнни Пакьяо провёл в январе этого года и одержал убедительную победу над Эдриеном Бронером.