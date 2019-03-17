Эдвардс — Масвидалю: если бы не охрана, ты бы не вернулся в США

Боец UFC Леон Эдвардс прокомментировал инцидент с Хорхе Масвидалем после завершения турнира UFC Fight Night 147 в Лондоне. Масвидаль нокаутировал Даррена Тилла в главном поединке турнира.



«Хорхе, тебе незнакомо такое понятие, как честная игра. Ты ударил меня подло, в тот момент, когда я не ожидал. Но тебе конец. Если бы не охрана, ты бы не вернулся в США. Скоро увидимся», — написал в своём «инстаграме» Леон Эдвардс.



Напомним, после завершения турнира UFC в Лондоне Хорхе Масвидаль и Леон Эдвардс устроили драку. Масвидаль давал интервью журналистам и увидел недалеко проходящего Эдвардса. Спортсмены вступили в словесную перепалку, которая практически мгновенно переросла в драку.

Видео инцидента можно увидеть на официальной странице ESPN MMA в «Твиттере».