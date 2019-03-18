Гарсия рассказал, почему проиграл Спенсу

Чемпион WBC в лёгком весе Майки Гарсия отметил причины поражения обладателю титула IBF Эрролу Спенсу, которому он уступил единогласным решением судей.

«Да, у него есть мощь в кулаках, это действительно так. Считаю, что в начале поединка заблокировал много его ударов, но со временем Эррол начал поднимать темп, и я уже не успевал так уходить от атак, поэтому пропускал всё больше и больше. Как я уже сказал, ни один из его ударов не потряс меня, но они у него мощные. В каких-то моментах я пытался хорошо достать его, и, как мне кажется, где-то я его мог потрясти, но Спенс скользкий боец, и у него хорошо получилось уходить от моих атак, поэтому мне не удавалось донести удар до цели. Когда я пытался реабилитироваться, у него хорошо получилось атаковать по голове. Как я уже сказал, это был очень хороший бой.



Нет, я нисколько не был удивлён тем, что он хорошо развит во всех аспектах боя. Как я у же говорил, он напоминает меня: хорошие работа ног, скорость, дистанция, тайминг. У него отлично получалось отвечать на мои контрмеры. Когда я пытался идти вперёд, он делал пару шагов назад и сохранял дистанцию, работая джебом, а когда я пытался боксировать с дистанции, он не слишком отдалялся, но и близко тоже не подходил. Повторюсь, он во многом похож на меня, и я не был удивлён его арсеналом. Он вышел с хорошей стратегией на бой и смог найти ответ на каждое моё действие.



Для того чтобы оставить после себя наследие, необходимо драться с лучшими боксёрами, преследовать сложнейшие вызовы. Поэтому, если мне нужно просто сохранять свой безупречный рекорд, проводить безопасные поединки, то да, я мог бы просто драться с претендентами на титул и быстро зарабатывать деньги, победы, но это не то, что мне нужно – этого люди не запомнят. После моего возвращения я решил, что буду боксировать только с лучшими, чтобы люди оценили это и запомнили меня как боксёра, который старается создать своё наследие, именно поэтому я решил провести бой с Эрролом. Задача настоящего чемпиона заключается именно в том, чтобы проводить самые конкурентные поединки из всех доступных», — цитирует Гарсию FightNews.