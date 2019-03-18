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Бивол: с удовольствием провёл бы объединительный бой в этом году

Бивол: с удовольствием провёл бы объединительный бой в этом году
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что готов к объединительным поединкам, однако отметил, что организациях этих боёв зависит не от него.

«Я бы с удовольствием провёл объединительный бой в этом году, это моя цель. Я готов, всё дело в организации боёв, а это не моя работа. Я готов.

Что касается Каллума Джонсона, он сильный соперник, показал характер и ударную мощь в бою с Бетербиевым. Я хочу самые большие бои, если мне придётся драться с ним, могу с ним встретиться.

Следующий бой Бетербиева будет интересным, у него достойный соперник, посмотрим. Я не видел бой Браун — Каладжич целиком, но думаю, он был близким», — сказал Дмитрий Бивол в интервью Boxingtalk.

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