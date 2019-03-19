Гаджиев: меня Брандао не разозлил и не напугал, а просто рассмешил

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент с бойцом Диего Брандао. Тот обвинил Камила в том, что он не выплачивает ему гонорар на протяжении 18 месяцев и препятствует его выступлениям в ACA. Брандао погрозился убить Гаджиева.

«Коротко о ситуации с Диего Брандао. Конфликт — это когда люди друг другу в лицо говорят то, что думают. А переписка в соцсетях и тому подобное — это фейк, а не конфликт! Меня Брандао не разозлил и не напугал, просто рассмешил. Он — один из тех, кто сегодня чудит, а на завтра сам себе удивляется. Так и в этот раз произошло, думаю, что в ближайшее время мы услышим от Диего правильные слова.

Если говорить о деталях нашего контракта, то он рассчитан на два года и заканчивается в начале 2020 года, никаких невыполненных обязательств по отношению к Брандао у Fight Nights нет, как и у него перед нами, если не считать того, что ближайшие бои он должен провести именно в нашей организации», — написал Гаджиев в «Инстаграме».