Официально: Уайлдер и Бризил встретятся 18 мая

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер проведёт следующий поединок 18 мая. Его соперником станет Доминик Бризил, который в прошлом уже претендовал на титул чемпиона мира. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает официальная страница Boxing Showtime в «Твиттере».

Для Деонтея Уайлдера этот поединок станет уже девятой защитой титула. Предыдущий раз он появлялся в ринге в декабре 2018 года. Тогда он с трудом свёл к ничьей бой с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Что касается Бризила, то Доминик последний раз появлялся в ринге также в декабре 2018 года и нокаутировал Карлоса Негрона.

Самым серьёзным соперником в карьере Бризила был Энтони Джошуа. В июне 2016 года Доминик проиграл британцу нокаутом.