Каладжич – о бое с Бетербиевым: в полутяжёлом дивизионе появится новый чемпион

Боснийский боксёр Радивое Каладжич прокомментировал предстоящий бой с чемпионом мира по версии IBF из России Артуром Бетербиевым.



«Очень рад, что получил возможность побороться за титул чемпиона мира против такого великого бойца, как Артур Бетербиев. Нас ожидает очень захватывающий бой. Мы оба обладаем мощными ударами, так что ждите на ринге настоящий фейерверк.



Сейчас я сосредоточен на обеспечении победы и в полной мере воспользуюсь этим выстрелом. Победа откроет передо мной множество дверей и изменит мою жизнь. 4 мая в полутяжёлом дивизионе появится новый чемпион мира», – цитирует Каладжича Boxing Talk.



Поединок между Беретбиевым и Каладжичем состоится 4 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США). На профессиональном ринге Бетербиев провёл 13 боев, во всех выиграл нокаутом. Каладжич же потерпел единственное поражение в карьере в 2016 году, уступив спорным судейским решением нынешнему обладателю временного чемпионского титула WBA Маркусу Брауну.

О бое Бетербиев — Каладжич объявлено официально