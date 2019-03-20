Источник: Диллашоу оштрафован на $10 тысяч и отстранён от боёв на один год

Боец UFC Ти Джей Диллашоу был оштрафован на $10 тысяч и отстранён от боёв на один год, сообщает ESPN. Причиной этого стал проваленный допинг-тест перед последним его поединком.



Напомним, что в предыдущем бою Диллашоу имел шанс стать чемпионом организации в двух весовых категориях, но в поединке за пояс в наилегчайшем весе он досрочно уступил Хенри Сехудо.



Официальный комментариев от USADA и NYSAC пока не последовало, однако сам боец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе, опередив официальные лица с объявлением о том, что чемпион организации в легчайшем весе провалил допинг-тест. О том, какой именно препарат был обнаружен в крови Диллашоу пока не сообщается.