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Источник: Диллашоу оштрафован на $10 тысяч и отстранён от боёв на один год

Источник: Диллашоу оштрафован на $10 тысяч и отстранён от боёв на один год
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Ти Джей Диллашоу был оштрафован на $10 тысяч и отстранён от боёв на один год, сообщает ESPN. Причиной этого стал проваленный допинг-тест перед последним его поединком.

Напомним, что в предыдущем бою Диллашоу имел шанс стать чемпионом организации в двух весовых категориях, но в поединке за пояс в наилегчайшем весе он досрочно уступил Хенри Сехудо.

Официальный комментариев от USADA и NYSAC пока не последовало, однако сам боец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе, опередив официальные лица с объявлением о том, что чемпион организации в легчайшем весе провалил допинг-тест. О том, какой именно препарат был обнаружен в крови Диллашоу пока не сообщается.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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