UFC не накажет Масвидаля за драку с Эдвардсом

После турнира UFC Fight Night 147 бойцы Хорхе Масвидаль и Леона Эдвардс устроили драку в подтрибунном помещении арены. Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что Масвидаль, который был зачинщиком потасовки, наказан не будет.

«Я виню в этом своих сотрудников. Нельзя позволять бойцам вот так подходить друг к другу за кулисами. У нас достаточно людей, включая охрану, чтобы такого не происходило. Я очень разочарован всей своей командой. Эти парни — бойцы, они одержали победы и заведены, в них шкалит адреналин, и тут Эдвардс подходит к Масвидалю, который является задирой. Это просто абсурд, что мои работники позволили им подойти друг к другу. Как только Хорхе пошёл в сторону Леона, держа руки за спиной, между ними должны были встать десять человек из UFC. Этого не должно было случиться.



Это бойцовский бизнес. Иногда люди слишком остро реагируют на такие инциденты. Думаю, многие остро восприняли инцидент с Конором и Хабибом. Мы знаем, чем могут закончиться такие вещи, поэтому сделали выводы и были готовы их предотвратить. Такое бывает. Это бойцовский бизнес, и наша работа — следить за тем, чтобы подобные вещи не происходили на сцене и за кулисами, но иногда это происходит. Иногда всё накаляется и взрывается», — цитирует Уайта BJPenn.