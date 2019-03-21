Пётр Ян: возможно, скоро подерусь за пояс UFC

Российский боец легчайшего веса UFC Пётр Ян прокомментировал ситуацию в его дивизионе после того, как чемпион Ти Джей Диллашоу получил уведомление от USADA о проваленном допинг-тесте и отказался от титула UFC.

«Планы: тренироваться дальше, а там – как решит руководство UFC. Думаю, перспективы теперь хорошие, пояс вакантный. Не так уж и много народу, кто на него имеет право претендовать. Скоро, возможно, и я за него подерусь. Мои менеджеры очень грамотно работают, в этом смысле у меня сильная команда. Наверняка любой вариант, который мне предложат, будет правильным и выгодным для меня.

Готов драться с кем угодно. Сложно кого-то выбирать, ситуация в дивизионе запутанная: Гарбрандт три раза проиграл, Круз постоянно травмирован, да и не молодой он. Додсон выиграл у Муньоса, а тот – у Гарбрандта. Мораес нокаутировал Ассунсао. То есть многие топы идут с поражениями, а у меня четыре победы. Понимаю, что всё реально и всё возможно. Просто всё должно правильно сложиться: возможно, придётся подраться на коротком уведомлении.

Кто будет соперником Мораеса? Думаю, Муньос. Он зрелищно нокаутировал Гарбрандта», — сказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.