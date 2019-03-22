Во втором сезоне PFL выступят семь бойцов из России

Американская MMA-организация PFL объявила список бойцов, которые примут участие во втором сезоне лиги, стартующем 9 мая. Об этом сообщает ESPN.



В новом сезоне выступят трое россиян, недавно присоединившихся к промоушену. А именно: бывший чемпион ACB в тяжёлом весе Денис Гольцов, бывший чемпион М-1 в полутяжёлом весе Виктор Немков и легковес Светлана Хаутова. Они присоединятся к участникам первого сезона — Бозигиту Атаеву, Максиму Гришину, Магомеду Магомедкеримову и Рашиду Магомедову.

Таким образом, во втором сезоне PFL Россию будут представлять как минимум семь бойцов. 1 апреля PFL проведёт ещё один отборочный раунд, по завершении которого состав участников второго сезона лиги будет сформирован окончательно.