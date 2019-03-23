Тренер Усмана: Камару хочет заткнуть Ковингтона

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Хорхе Сантьяго рассказал, что его подопечный хочет встретиться с Колби Ковингтоном, чтобы наказать того за постоянные оскорбительные выпады.

«Если Вудли заработает реванш с Камару и мы должны будем с ним встретиться, то так и будет. Но, полагаю, что следующий наш бой состоится против Ковингтона. Колби пытается завоевать какое-то внимание болельщиков, и нравится вам он или нет, у него получается. Да, он не Конор Макгрегор, но он явно читает книги Конора о том, как привлечь внимание.

Усман хочет бой с Ковингтоном. Он хочет заткнуть этого парня, потому что Колби говорит слишком много. Камару сказал, что хочет наказать его. Считаю, что Ковингтон посредственный боец и его встреча с Усманом не пройдёт все пять раундов, — приводит слова специалиста MMA Fighting.



