Ф. Чудинов досрочно победил Вужати

В Серпухове завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок экс-чемпиона мира Фёдора Чудинова и китайского боксёра Вужати Нуерланга. В первых двух раундах Чудинов приспосабливался к сопернику и за это время пропустил несколько неприятных ударов от оппонента.

С третьего раунда россиянин захватил инициативу и от раунда к раунду наращивал преимущество. В концовке пятой трёхминутки Чудинов осыпал соперника градом ударов. В результате команда Вужати и боксёр приняли решение отказаться от продолжения боя перед шестым раундом.

Таким образом, Чудинов одержал уже пятую победу подряд после поражения в титульном бою с Джорджем Гроувзом, которая стала для него девятнадцатой в профессиональной карьере.