Петтис получил бонус от UFC

В ночь на 24 марта мск в Нэшвиле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148. По его завершении руководство промоушена традиционно раздало бонусы ряду бойцов. Так, лучшим поединком вечера была признана встреча Брайса Митчелла и Бобби Моффета, которая прошла в андеркарде. Митчелл победил единогласным решением судей и сохранил «0» в графе поражений. За яркую схватку оба бойца были удостоены бонуса в размере $ 50 тыс.

Чек на такую же сумму получила Рэнда Маркос, победившая удушающим приёмом экс-чемпионку Invicta FC Анджелу Хилл. Эта победа была признана выступлением вечера. Ещё одним выступлением вечера была признана досрочная победа Энтони Петтиса над Стивеном Томпсоном, отправившего соперника в глубокий нокаут в конце второго раунда. Петтис также получил $ 50 тыс., сообщает Sherdog.