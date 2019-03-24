Томпсон — о нокауте в бою с Петтисом: ничего не помню

В ночь с 23 на 24 марта мск в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148. В главном его событии встретились Стивен Томпсон и Энтони Петтис. Бой завершился победой Петтиса, который нокаутировал соперника в конце второго раунда. После поединка Томпсон признался, что не помнит момент удара.

«Я провёл 80 боёв и никогда не проигрывал нокаутом, а сегодня проиграл этому маленькому пареньку. Не могу поверить, что он поймал меня этим ударом супермена. Это было как у ниндзи, я даже не видел момент удара. Пытался работать джебами, а ударами с разворота хотел сломать ему руки, наверное, я слишком зациклился на этом. Его удары казались слишком медленными. Что касается момента нокаута, я ничего не помню. Помню только, как очнулся и думал о том, что случилось», — приводит слова Томпсона MMAJunkie.