Ранда Маркос: чувствую себя прежней

Боец UFC Ранда Маркос прокомментировала свою победу над Анжелой Хилл приёмом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 148.



«Я снова чувствую себя прежней, это потрясающе. У меня не было побед приёмом с тех пор, как я попала в UFC, и я хотела этого на протяжении долгого времени, искала эту возможность и тренировалась ради этого. Думаю, что у меня получилось.



Эмоции? Я старалась не думать о вещах, которые беспокоили меня, потому что они в прошлом. С нашего конфликта прошло пять лет, это позади, я выросла как личность, она тоже изменилась, и я уверена, что она уже не тот человек», — приводит слова Ранды Маркос MMAJunkie.



В главном поединке турнира UFC Fight Night 148 Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона.